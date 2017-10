Näkökulma: Mitä tapahtuu Katalonian äänestyspäivän jälkeen?

Internetissä liikkuu parhaillaan viestiketju, jossa kirjan sisältö tiivistetään yhden tekstiviestin mittaiseksi.

Saman voi tehdä yksittäisestä maasta, kuten vaikkapa Espanjasta:

”Keskiaikaiset kuningaskunnat valloittavat maan maureilta, löytävät Amerikan ja liittoutuvat, menettävät siirtomaansa ja riitelevät.”

Tähän ei mahdu tarinan onnellinen loppu, sillä Espanjalla menee tänä päivänä melko hyvin. Se on yksi maailman suurimmista talouksista ja EU:n jäsen. Suuri talouskriisikin alkaa olla takana.



Kaikki eivät menestyksestä ole yhtä vakuuttuneita. Espanja on keskellä lähihistoriansa pahinta institutionaalista kriisiä, kun Katalonia äänestää itsenäistymisestä tänään.

Vaikka edessä on historiallinen päivä, Kataloniassa voi viettää päällisin puolisin täysin rauhallista ja tavallista arkea.

Barcelonan keskustassa ihmiset menevät asioilleen, ja matkailijat kiertävät nähtävyyksiä kuten aina ennenkin. Jalkapallo-otteluita pelataan kuten muinakin syksyinä.

Näennäisestä rauhallisuudesta huolimatta maa on kovassa käymistilassa. Poliittisia tapahtumia ja mielenilmauksia tapaa vähän väliä. Iltakymmeneltä parvekkeilla kolkutellaan kattiloita protestina äskettäisille hallintovirkailijoiden pidätyksille ja poliisiratsioille. Sosiaalisessa mediassa jaetaan jatkuvasti tietoja ja ohjeita äänestyksestä.



Kataloniaan on lähetetty viime viikkoina paljon poliiseja muualta maasta, mutta heidän läsnäolonsa katukuvassa on rajoitettua.

Sadat poliisit majoittuvat tarkoitusta varten vuokratuissa risteilyaluksissa Barcelonan satamassa. Yhtä laivoista koristaa valtava Tipin ja Sylvesterin kuva, jonka viihdeyhtiö Warner vaati poliisia peittämään, koska siitä tuli huonoa mainosta. Nyt laivan kylkeä peittävät valtavat pressut.

Vahinko ennätti kuitenkin tapahtua, sillä Tipistä ja Sylvesteristä tuli hitti sosiaalisessa mediassa ja symboli koko tapahtumalle.

Katalonian itsenäisyysäänestyksestä on tullut kuin kissan ja nokkelan linnun kamppailua. Toinen yrittää kaikin mahdollisin keinoin estää äänestystä ja toinen järjestää sen.



Espanjan laittomaksi julistamalla kansanäänestyksellä on enää pienet mahdollisuudet onnistua. Äänestys ei täytä demokraattisen vaalin edellytyksiä, koska se järjestetään ikään kuin maan alla. Vastapuoli ei siihen osallistu eikä kampanjoi omien näkemyksiensä puolesta. Siksi se on jäämässä symboliseksi näytökseksi.

Suuri kysymys onkin mitä tapahtuu äänestyspäivän jälkeen. Kataloniassa on satojatuhansia ihmisiä, jotka haluavat äänestää. Heidän turhautumisellaan voi olla odottamattomia seurauksia. Tähän saakka Katalonian itsenäisyysliike on onnistunut pitämään kannattajansa rauhanomaisina.

Espanjassa pelataan nyt vaarallista peliä suuren ihmisjoukon toiveilla ja odotuksilla. Toisaalta kansalaisille on luvattu sinällään radikaali itsenäisyysäänestys, josta päätettiin ilman opposition tai maan hallituksen suostumusta, toisaalta äänestystä estetään pakkotoimin toteutumasta.

Espanjan hallitus ei tähän mennessä ole myötäillyt Katalonian tilannetta millään tavalla, ei poliittisesti eikä taloudellisesti. Sen sijaan se on käyttänyt oikeustoimia ja poliisivoimaa. Aika pian selviää, miten painostuslinja tepsii.

Kävi miten kävi, maanantaina Espanjan historiasta voi kirjoittaa vähintäänkin uuden Twitter-viestin.



Kirjoittaja on Espanjassa työskentelevä vapaa toimittaja.

Aiheesta lisää täällä.