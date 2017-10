Las Vegasissa joukkoampuminen – ainakin kaksi kuollut ja toistakymmentä kriittisessä tilassa

Yhdysvalloissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut joukkoampumisessa Las Vegasissa, kertovat amerikkalaisviestimet. Uhrien joukossa on alustavien tietojen mukaan myös poliisi, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet tätä.

Pelastusviranomaisten mukaan toistakymmentä sairaalaan tuoduista haavoittuneista on kriittisessä tilassa, kertoo CNN.

Poliisi kertoo Twitterissä ampuneensa yhtä ampujaksi epäiltyä ja pyytää ihmisiä edelleen välttämään aluetta.

Ampuminen on tapahtunut lähellä Mandalay Bay -kasinoa. Alue on eristetty, ja sinne on lähetetty poliisin erikoisjoukkoja.

Sosiaaliseen mediaan ladatuissa videoissa näkyy satoja alueelta pakenevia ihmisiä. Joissakin videoissa taustalta kuuluu automaattiaseen tulitusta.

Joidenkin tietojen mukaan ampuja tai ampujat olisivat avanneet tulen joko kasinon lähellä pidetyssä country-musiikin konsertissa tai ampuneet hotellista konserttiyleisöä kohti.