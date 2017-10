Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut joukkoampumisessa Las Vegasissa Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Las Vegas Sun -lehden mukaan sairaalaan on tuotu useita ihmisiä, joilla on ampumahaavoja. Heidän joukossaan on myös poliisi.

Alustavien tietojen mukaan ampuminen tapahtui lähellä Mandalay Bay -kasinoa country-konsertissa. Poliisi kertoo Twitterissä ampuneensa yhden ampujaksi epäillyn ja pyytää ihmisiä edelleen välttämään aluetta.

Sosiaaliseen mediaan ladatuissa videoissa näkyy satoja alueelta pakenevia ihmisiä. Joissakin videoissa taustalta kuuluu automaattiaseen tulitusta.