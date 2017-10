Suomalainen Jenni Alexandrova Vegasista: Kaupunki on surupeiton alla

Joukkoampumista seuraava päivä on ollut Las Vegasissa tavallista rauhallisempi, ja ihmisten käytöksestä on välittynyt halu palata normaaliin arkeen, kertoo kaupungissa lomaileva radiojuontaja Jenni Alexandrova.

– Ihmisiä ei ole niin paljon liikkeellä ja tunnelma on jotenkin rauhallisempi.

– Sellainen olo on, että yritetään saada pyörät pyörimään mahdollisimman nopeasti niin kuin ne pyöri aiemminkin. Yritetään vaan ajatella, että elämä jatkuu, Alexandrova sanoo puhelimitse STT:lle myöhään illalla paikallista aikaa.

Hän sanoo, ettei ole poistunut hotellialueelta lainkaan ja on ollut tekemisissä lähinnä hotellin tarjoilijoiden ja suomalaisten kanssa. Kaikilla on kova huoli, mutta myös kova huolenpito toisistaan, Alexandrova lisää.

– Sellainen amerikkalainen how you’re doing -meininki on koko ajan päällä, mutta kyllä siinä on sellainen tietty harso päällä. Kaikki tietää, ettei näihin asioihin lähdetä hirveän iloisesti vastaamaan. Kaupunki on tällä hetkellä surupeiton alla.

Hotellissa kaikki on toiminut Alexandrovan mukaan normaalisti turvallisuusjärjestelyjä lukuun ottamatta. Poliiseja ja vartijoita on ollut liikkeellä tavallista enemmän ja hotellin sisäänkäynnillä on metallinpaljastin, Alexandrova sanoo.

Ampumispaikka, hotelli- ja festivaalialue, on Alexandrovan mukaan yhä suljettu. Epäilty ampuja, 64-vuotias Stephen Craig Paddock avasi tulen Mandalay Bay -hotellin 32. kerroksesta maanantaina aamulla Suomen aikaa ja alkoi ampua läheisen kantrifestivaalin yleisöä. Viimeisimpien tietojen mukaan kuolonuhreja on 59 ja haavoittuneita 527.

Alexandrova oli ampumisen aikaan puolisonsa Jussi Heikelän kanssa muutaman kilometrin päässä paikasta hotellissa illallisella. Heidät pidettiin evakuoituina hotelliin aamuneljään asti.