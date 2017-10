Presidentti Trump tapaa joukkoampumisen uhreja sairaalassa Las Vegasissa

Presidentti Donald Trump on vieraillut Las Vegasissa tapaamassa sunnuntain (Suomen aikaa maanantain) joukkoampumisessa haavoittuneita, näitä hoitavia lääkäreitä sekä iskun aikana uhreja auttaneita pelastajia ja tavallisia kansalaisia. Noustessaan yksityiskoneeseensa Valkoisessa talossa Trump sanoi toimittajille, että päivä oli hänelle henkilökohtaisesti hyvin surullinen.

Vierailun aluksi presidenttipari tapasi sairaalassa olevia haavoittuneita ja näitä hoitavia lääkäreitä. Tapaamisia media ei päässyt seuraamaan. Myöhemmin presidenttiparin oli määrä kiittää iskun aikana uhreja auttaneita pelastajia ja tavallisia kansalaisia.

Ampujan motiivi yhä epäselvä

Ampuja Stephen Paddockin motiivin selville saaminen on osoittautunut yllättävän vaikeaksi, mutta kuva hänestä on tarkentunut pala palalta. Joukkomurhan uhriluku on nyt 59, ja useita kymmeniä ihmisiä on yhä kriittisessä tilassa.

Ampujan jäljiltä on löydetty kolmesta eri kohteesta yhteensä 47 asetta, jotka oli ostettu neljästä eri osavaltiosta. Poliisi kertoi ampujan panneen kameroita Mandalay Bay -hotelliin, josta hän ampui ihmisiä. Kameroita oli kolme: kaksi käytävässä ja yksi hotellihuoneen oven ovisilmässä.

Paddockin naisystävän perheen mukaan Paddock lähetti naisystävänsä matkoille veritekonsa ajaksi. Ampujan filippiiniläissyntyinen naisystävä Marilou Danley palasi Filippiineiltä tiistaina paikallista aikaa Yhdysvaltoihin ja joutui hetimiten liittovaltion poliisin FBI:n kuultavaksi.

Danleyn Australiassa asuvat sisaret kertovat australialaisen televisiokanava 7:n haastattelussa, että Paddock oli yllättänyt Danleyn ostamalla tälle lennon Filippiineille. Sisar arvelee, ettei hän halunnut Danleyn sekaantuvan suunnitelmiinsa.

Useat Paddockin puolitutut kuvailevat häntä Washington Postille happamaksi, epäystävälliseksi ja kopeaksi.

Paddockin ja Danleyn useita kertoja tavannut Starbucks-kahvilan esimies kertoi NBC:lle, että häntä ja hänen työtovereitaan häiritsi Paddockin tapa puhua Danleylle.

– Hän oli tälle töykeä meidän nähtemme. Hän mulkoili tätä ja sanoi ilkeästi "minä maksan sinun juomasi ihan samalla tavalla kuin maksan sinusta", kahvilan esimies kuvailee.

Julkisuudessa on kuitenkin liikkunut tietoja myös siitä, että Paddock rakasti ja jumaloi Danleytä. Pariskunnan kerrotaan tavanneen kasinolla, jossa Danley työskenteli kasinoemäntänä. Pariskunta tiettävästi pelasi uhkapelejä rinta rinnan.

Pelasi isoilla summilla

NBC:n viranomaislähteiden mukaan Paddock siirsi ampumista edeltäneellä viikolla 100 000 dollaria (noin 85 000 euroa) filippiiniläiselle tilille. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin rahat oli tarkoitettu.

Viranomaiset ovat kertoneet Paddockin pelanneen Las Vegasin kasinoilla suurilla summilla vähän ennen veritekoaan. NBC:n viranomaislähteiden mukaan hän oli pelannut ampumista edeltävinä viikkoina ainakin 160 000 dollarilla (noin 136 000 eurolla).

Viranomaiset pitävät suurista pelitapahtumista kirjaa. Rekistereistä ei kuitenkaan käy ilmi, oliko Paddockin pelaaminen voitollista vai tappiollista.

Paddock tulitti läheisen kantrimusiikkifestivaalin yleisöä 32. kerroksessa sijaitsevan hotellihuoneensa ikkunoista noin kymmenen minuutin ajan. Hän ampui satoja laukauksia ennen kuin poliisin erikoisjoukot tunkeutuivat huoneeseen. Paddock oli kuitenkin ilmeisesti tuolloin jo tehnyt itsemurhan.