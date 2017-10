Nobelin rauhanpalkinto ydinaseiden vastaiselle kampanjalle

Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty ydinaseiden vastaiselle ICAN-kampanjalle. Palkintoperusteluiden mukaan ICAN on ollut johtava toimija pyrkimyksissä kieltää ydinaseet kansainvälisesti. Nobel-komitean mukaan se on myös kiinnittänyt huomiota ydinaseiden käytön katastrofaalisiin seurauksiin.

Nobel-komitea huomauttaa, että ydinaseiden käytön riski on nyt suurempi kuin se on ollut pitkiin aikoihin. Taustalla on muun muassa Pohjois-Korean ydinaseuhittelu.

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) on maailmanlaajuinen ydinasevastainen kampanja. Sen pyrkimyksenä on kansanliikkeen ja poliittisen paineen luominen kansainvälisen ydinkieltosopimuksen neuvottelemiseksi.

ICANiin kuuluu humanitaarisia järjestöjä, ympäristö-, ihmisoikeus- ja kehitysjärjestöjä sekä rauhanjärjestöjä noin sadassa maassa.

ICAN kehottaa valtioita, kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita tunnustamaan ydinaseiden käytön katastrofaaliset humanitaariset ja ympäristövahingot. Lisäksi päämääränä on saada nuo tahot tunnustamaan koko maailman kattava velvoite kieltää ydinaseet.

Nobel-komitea huomauttikin palkintoa myöntäessään, että seuraava askel olisi saada ydinasevaltiot mukaan neuvotteluihin.

– Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinto on myös kutsu näille valtioille, jotta ne aloittaisivat vakavat neuvottelut, joiden päämääränä olisi asteittainen, tasapuolinen ja tarkkaan valvottu maailman lähes 15 000 ydinaseen tuhoaminen, komitea lausui.

ICAN pyrkii niin ikään saamaan maailman tunnustamaan ydinasevaltioiden velvollisuuden hävittää ydinaseensa. ICAN myös vaatii toimia ydinasekieltoon tähtäävän neuvotteluprosessin tukemiseksi.

Suomessa toimii kampanjan paikallinen verkosto ICAN Finland.

ICAN Finland: Osasimme odottaa palkintoa

Osasimme odottaa, että Nobelin rauhanpalkinto saattaa tulla, kertoi ydinasekieltokampanjan ICANin Suomen-verkoston ICAN Finlandin koordinaattori Kati Juva STT:lle perjantaina palkinnon myöntämisen jälkeen.

Hänen mukaansa rauhanpalkinto ei ollut suuri yllätys sen jälkeen, kun YK sai kesällä hyväksyttyä ydinaseet kieltävän sopimuksen. ICAN oli Juvan mukaan ratkaisevasti mukana lobbaamassa sopimuksen puolesta.

– Tosin on samalla todettava ydinasesopimuksen ongelmat. Ydinasevaltiot ja esimerkiksi Suomi eivät ole allekirjoittaneet sitä, Juva muistuttaa.

Nobelin rauhanpalkinto tuo Juvan mukaan tarvittavaa julkisuutta kampanjan tavoitteille. Palkintoon liittyvä rahasumma, liki miljoona euroa, tulee sekin hänen mukaansa tarpeeseen.

– Kansalaisjärjestö ei ole kovin hyvin rahoitettu. Tämä auttaa meitä käymään kampanjaa vastaisuudessakin.