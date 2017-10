Yhdysvaltoja lähestyvä Nate-myrsky vahvistui hurrikaaniksi – New Orleansiin määrättiin ulkonaliikkumiskielto

Meksikonlahdella riehuva Nate-myrsky on vahvistunut hurrikaaniksi. Nate on toistaiseksi heikoin eli ykkösluokan hurrikaani viisiportaisella asteikolla.

Myrsky on tappanut jo ainakin 28 ihmistä Costa Ricassa, Nicaraguassa, Hondurasissa ja Salvadorissa. Useita ihmisiä on edelleen kateissa.

Naten vuoksi Yhdysvalloissa on annettu hurrikaanivaroitus muun muassa New Orleansin kaupunkiin, minne myrskyn ennustetaan iskeytyvän huomiseen mennessä. New Orleansiin on myös julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka alkaa iltaseitsemältä paikallista aikaa ja jatkuu sunnuntaiaamuun.

– Nate tulee olemaan vielä melko voimakas, kun se siirtyy maalle, mutta se liikkuu nopeammin kuin muutamat viime myrskyt. Sen odotetaan tulevan ja menevän melko nopeasti, sanoi uutiskanava CNN:n meteorolgi Haley Brink.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus on varoittanut tulvista rannikkoalueilla. Osa New Orleansin alueista onkin määrätty evakuoitavaksi tulvien varalta. Vedenpinnan odotetaan osassa alueita nousevan jopa 2,7, metriä maanpinnasta.

Meksikon rannikolla puolestaan kouluja on suljettu ja varoitustasoa nostettu.

Natesta on tulossa kolmas hurrikaani, joka iskee Yhdysvaltojen mantereelle kahden kuukauden sisällä. Harvey-myrsky iski Texasiin elokuussa ja Irma-myrsky moukaroi Floridaa syyskuussa.

Hurrikaani-Maria puolestaan riehui syyskuun lopulla muun muassa Dominicassa, Haitissa ja Puerto Ricossa. Puerto Ricossa myrsky tappoi mediatietojen mukaan kymmeniä ihmisiä ja aiheutti kymmenien miljardien vahingot saarella.