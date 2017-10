Yön uutiskooste maailmalta - lue mitä tapahtui

Nate-myrsky on tappanut ainakin 26 ihmistä - odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi

Trooppinen myrsky Nate on tappanut jo ainakin 26 ihmistä Nicaraguassa, Costa Ricassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa, kertoo uutistoimisto AFP. Lisäksi noin 30 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi. Tällä hetkellä Nate voimistuu lähestyessään suosittuja Meksikon ranta-alueita ja Yhdysvaltojen rannikkoa

Naten ennustetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se saavuttaa lauantaina paikallista aikaa Yhdysvallat ja Meksikon pohjoisrannikon. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa jopa miljoonat naiset menettävät ilmaisen ehkäisyn

Yhdysvalloissa mahdollisesti jopa miljoonat naiset joutuvat luopumaan ilmaisesta ehkäisystä. Syynä on se, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on mitätöinyt säännöksen, joka velvoittaa työnantajia maksamaan työntekijöidensä raskaudenehkäisyn. Ilmainen ehkäisy oli osa niin sanottua Obamacarea.

Trumpin hallinnon tekemän muutoksen myötä kaikki yksityiset yritykset vapautetaan säännöksestä. Aiemmin vapautuksen ovat saaneet vain uskonnolliset instituutiot. (Lähde: AFP)

Ranskassa luvassa lakko tiistaina, jopa 5,4 miljoonaa työntekijää jäämässä kotiin

Ranskassa on luvassa ensi viikon tiistaina lakko, jolla vastustetaan hallituksen harjoittamaa politiikkaa. Lakon järjestävät valtion virkamiesten ammattiliitot, jotka ovat vaatineet 5,4 miljoonan valtion leivissä työskentelevän pysymään poissa töistään tiistaina.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on viime aikoina vienyt läpi useita työelämän uudistuksia, joita työmarkkinajärjestöt ja vasemmistopoliitikot ovat vastustaneet.

Lakon takia Ranskan ilmailuviranomainen suosittaa, että lentoyhtiöt vähentävät lentojaan 30 prosentilla lakon aikana. (Lähde: AFP)

Järjestö: Syyrian hallituksen joukot pääsivät Mayadinin kaupunkiin

Syyriassa hallituksen joukot ovat päässeet Mayadinin kaupunkiin, kertoo Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Äärijärjestö Isis on pitänyt Deir Ezzorin maakunnassa sijaitsevaa kaupunkia hallussaan vuodesta 2014 asti.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestön johtajan mukaan Syyrian hallituksen joukot pääsivät kaupunkiin perjantaina Venäjän ilmaiskujen tukemana ja valtasivat useita rakennuksia kaupungin länsipuolella.

Isis pitää edelleen hallussaan arviolta puolta Deir Ezzorin maakunnasta. (Lähde: AFP)

Kolme miestä pidätetty - epäillään suunnitelleen pommien räjäyttämistä ja ihmisten ampumista New Yorkissa

Yhteensä kolme miestä on pidätetty eri puolilla maailmaa, sillä heidän epäillään suunnitelleen useita iskuja Yhdysvaltain New Yorkiin. Asiasta uutisoivat ABC News ja NBC News. Miesten epäillään suunnitelleen äärijärjestö Isisin inspiroimana pommien räjäyttämistä Time Squaren alueella ja New Yorkin metrossa sekä useiden siviilien ampumista konserttipaikalla.

Iskut oli viranomaisten mukaan tarkoitus tehdä kesällä 2016. Epäillyn suunnitelman kuvaillaan olleen enemminkin tavoitteiden kuin tekojen tasolla.