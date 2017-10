Britannian pääministeri Mayn määrä heittää neuvottelupallo tänään EU:lle

Britannian pääministeri Theresa May pitää tänään puheen, jossa hänen on määrä todeta muun muassa, että pallo Britannian EU-eroneuvotteluissa on nyt EU:lla.

Britannian parlamentin alahuoneelle pidettävässä puheessa May aikoo kansliansa mukaan peräänkuuluttaa hyviä suhteita ja molemminpuolista joustavuutta EU:n ja unionin jättävän Britannian välille. – Uusi, syvä ja erityinen kumppanuus itsenäisen Britannian ja vahvan ja menestyksekkään Euroopan unionin välillä on tavoitteemme ja tarjouksemme eurooppalaisille ystävillemme, May aikoo sanoa kansliansa mukaan. – Tämän kumppanuuden saavuttaminen vaatii johtajuutta ja joustavuutta paitsi meiltä (Britannialta) myös ystäviltämme, EU:n 27 jäsenmaalta, May sanoo puheessaan. – Tähystäessämme kohti seuraavaa vaihetta, pallo on heillä (EU:lla). Mutta uskon, että saamme myönteisen vastauksen. Brexit-neuvotteluiden viides kierros alkaa tänään Brysselissä. Neuvotteluviikko ratkaisee, voiko jo lokakuun huippukokous päättää etenemisestä neuvotteluiden seuraavaan vaiheeseen. May käynnisti kaksi vuotta kestävän eroprosessin kuusi kuukautta sitten. Neuvottelut Euroopan komission kanssa eron ehdoista ovat edenneet verkkaan.