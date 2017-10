Yli 20 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan ja ainakin kymmenen ihmistä on kuollut Kalifornian maastopalojen takia, kertovat viranomaiset. Yksi ihminen kuoli Mendocinon piirikunnassa, kaksi Napan ja seitsemän Sonoman piirikunnassa. BBC:n mukaan paloissa on myös loukkaantunut ihmisiä ja ihmisiä on kerrottu olevan myös kateissa.