Kalifornian maastopaloissa kuollut ainakin 15 ihmistä

Yhdysvalloissa Kalifornian maastopaloissa on kuollut ainakin 15 ihmistä, kertovat viranomaiset. Kuolonuhrien määrän uskotaan edelleen nousevan.

Kovien tuulten lietsomat maastopalot ovat myös tuhonneet jo ainakin 2 000 rakennusta ja yli 46 000 hehtaaria maastoa. Washington Postin mukaan palot ovat pakottaneet arviolta 25 000 ihmisen jättämään kotinsa.

Osavaltiossa riehuu kaikkiaan 17 paloa, joita on sammuttamassa tuhansia palomiehiä. Palot ovat aiheuttaneet tuhoja muun muassa Kalifornian viinialueilla, Napassa ja Sonomassa

Sonomassa on myös kateissa noin 180 ihmistä, Washington Post kertoo. Kaikkiaan kadonneeksi on lehden mukaan ilmoitettu noin 240 ihmistä, mutta heistä lähes 60 on jo löydetty.

Maastopalot ovat yleisiä Yhdysvaltain länsiosassa kuivien ja kuumien kesäkuukausien aikana.