Ranskassa poliisi on tehnyt kaksi uutta pidätystä Marseillen puukkohyökkäykseen liittyen, kertoo uutistoimisto AFP:n oikeuslähde. Poliisi pidätti tiistaina Toulonissa kaksi miestä, joista toinen on 24-vuotias ja toinen 29-vuotias. Paikka on noin 65 kilometriä Marseillesta itään.

Lähteen mukaan poliisi epäilee, että miehet majoittivat veitsihyökkääjää tämän ollessa Toulonissa. Lokakuun alussa 29-vuotias veitsihyökkääjä surmasi kaksi naista Marseillen päärautatieasemalla. Poliisit ampuivat pian iskun jälkeen hyökkääjän kuoliaaksi. Äärijärjestö Isis on sanonut olevansa iskun takana, mutta tutkijat eivät ole löytäneet tästä todisteita.