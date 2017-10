Yön uutiskooste maailmalta: Trump haluaa ydinasekaluston "tiptop-kuntoon", Ranskassa pidätetty puukkohyökkäyksestä epäiltyjä

Kalifornian maastopalojen uhriluku nousi jälleen - ainakin 21 kuollut

Yhdysvaltain Kalifornian maastopaloissa on kuollut ainakin jo 21 ihmistä, kertovat pelastusviranomaiset. Uhriluvun odotetaan edelleen kasvavan.

Osavaltiossa riehuvissa tuhoisissa maastopaloissa tuhannet ihmiset ovat jääneet kodittomiksi ja yli 2 000 rakennusta on palanut.

Kaliforniassa riehuu yli 20 maastopaloa, joita sammuttamassa on tuhansia palomiehiä. Pahiten tulipaloissa ovat tuhoutuneet Sonoman ja Napan piirikunnat.

Osavaltiossa riehuu maastopaloja joka vuosi, mutta harvoin näin tappavia. (Lähde: AFP)

CNN: Trump haluaa ydinasekaluston "tiptop-kuntoon", mutta pitää ydinasemäärän kasvattamista tarpeettomana

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa Yhdysvaltain ydinasekaluston "tiptop-kuntoon", mutta kiistää ydinasearsenaalin lisäämisen tarpeen. Asiasta kertovan uutiskanava CNN:n mukaan kalusto pitäisi Trumpin mukaan nykyaikaistaa täysin.

Trump kuitenkin sanoo myös, että ydinasemäärän kasvattaminen olisi täysin tarpeetonta. Mediatietojen perusteella on aiemmin kerrottu, että Trump olisi vaatinut ydinasekaluston kasvattamista.

Trump antoi kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Kanadan pääministerin Justin Trudeaun kanssa Washingtonissa.

AFP:n lähde: Poliisi on tehnyt kaksi uutta pidätystä Marseillen puukkohyökkäykseen liittyen

Ranskassa poliisi on tehnyt kaksi uutta pidätystä Marseillen puukkohyökkäykseen liittyen, kertoo uutistoimisto AFP:n oikeuslähde. Poliisi pidätti tiistaina Toulonissa kaksi miestä, joista toinen on 24-vuotias ja toinen 29-vuotias. Paikka on noin 65 kilometriä Marseillesta itään.

Lähteen mukaan poliisi epäilee, että miehet majoittivat veitsihyökkääjää tämän ollessa Toulonissa. Lokakuun alussa 29-vuotias veitsihyökkääjä surmasi kaksi naista Marseillen päärautatieasemalla. Poliisit ampuivat pian iskun jälkeen hyökkääjän kuoliaaksi.

Äärijärjestö Isis on sanonut olevansa iskun takana, mutta tutkijat eivät ole löytäneet tästä todisteita. (Lähde: AFP)

Kongon vaalikomissio: Äänestystä Kabilan korvaamiseksi ei ennen vuotta 2019

Kongon demokraattisen tasavallan vaalikomissio on ilmoittanut, ettei maassa järjestetä äänestystä presidentti Joseph Kabilan korvaamiseksi ennen vuoden 2019 alkua.

Kabilan kausi päättyi jo viime joulukuussa, mutta hän sai jäädä virkaan erillisen sopimuksen myötä. Äänestys on ollut määrä pitää kuluvan vuoden aikana.

Komission mukaan viivästystä voidaan lyhentää olosuhteiden salliessa.

Vuodesta 2001 asti hallinneen Kabilan valtaan jääminen on aiheuttanut levottomuuksia Kongossa. Kongo joutui poliittiseen umpikujaan, kun Kabila viime vuonna kieltäytyi eroamasta virkakautensa päättymisestä huolimatta. (Lähde: AFP)

Espanjan kansallispäivä voi kirvoittaa lisää mielenosoituksia Kataloniaan

Espanjassa kansallispäivän vieton odotetaan tänään tuovan mukanaan mielenosoituksia Kataloniaan. Espanjan pääministeri Mariano Rajoy antoi eilen Katalonialle viisi päivää aikaa kertoa, onko se julistautunut itsenäiseksi.

Vastauksesta riippuu, jäädytetäänkö Katalonian autonomia.

Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont allekirjoitti toissapäivänä itsenäisyysjulistuksen, mutta se oli Katalonian aluehallinnon mukaan pelkästään symbolinen.

Pittsburghin Määttä mukana voittomaalissa Washingtonia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburghin Olli Määttä kirjautti tilastoihinsa syöttöpisteen ottelussa Washingtonia vastaan. Määttä oli syöttämässä Conor Shearyn kolmannen erän ylivoimamaalia, joka vei Pittsburghin 3–1-johtoon.

Pelin ensiminuuteista lähtien takaa-ajajan asemassa ollut Washington onnistui kaventamaan vielä ottelun loppupuolella 2–3-tilanteeseen, mutta joukkue ei onnistunut enää tasoittamaan. Washingtonin Aleksandr Ovetshkinin kavennusmaalin myötä Määtän pohjustama maali takasi voiton vieraissa olleelle Pittsburghille luvuin 3–2.