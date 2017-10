Vietnamissa ainakin 37 kuollut tulvien ja maanvyörymien takia

Vietnamissa ainakin 37 ihmistä on kuollut tulvien ja maanvyörymien takia maan pohjois- ja keskiosassa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin noin 40 ihmistä on kateissa. Ihmisiä on kuollut ainakin kuudessa eri maakunnassa. Esimerkiksi pohjoisessa Hoa Binhin maakunnassa on kerrottu kuolleen 11 ihmistä ja kadonneen 21.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan lisäksi ainakin 21 ihmistä on loukkaantunut. Tulvat ja maanvyörymät ovat AP:n mukaan vahingoittaneet yli 1 000 rakennusta ja kotia. Osa kodeista on jäänyt maanvyörymien alle. Vietnam on joutunut rankkasateiden piiskaamaksi tällä viikolla. Katastrofiviranomaiset kertovat uutistoimisto AFP:lle, että pelastusjoukkoja ollaan laittamassa liikkeelle kadonneiden etsimiseksi. Elokuussa Vietnamissa kuoli ainakin 26 ihmistä laajojen tulvien ja maanvyörymien koetellessa maan vuoristoista pohjoisosaa.