Trumpilta odotetaan Obamacaren asemaa heikentävää asetusta

Yhdysvaltain presidentinodotetaan tänään allekirjoittavan asetuksen, jonka arvioidaan olevan suunnattu Obamacare-nimellä tunnettua terveydenhuoltojärjestelmää vastaan. Asiasta kertoo esimerkiksi New York Times -lehti.

Asetuksen on määrä edistää valinnanvapautta ja kilpailua terveydenhuollossa. Demokraattien mukaansa seurauksena on, että terveille on tarjolla edullisia vakuutusvaihtoehtoja, mikä nostaa muiden vakuutusten hintaa.