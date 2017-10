Ranska: Britannia halusi eroon EU:sta, nyt on aika kärsiä seuraukset

Britannian täytyy kärsiä seuraukset, koska se on päättänyt jättää EU:n, muistutti Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire torstaina.

– Eiväthän he enää voi kuvitella saavansa EU-jäsenyyden etuja olematta Euroopan unionin jäseniä. Minusta brexit oli historiallinen virhe, jolla on vakavat seuraukset briteille. Mutta nyt Britannian kansan ja Britannian hallituksen on vastattava seurauksista, Le Maire sanoi.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier kertoi torstaina viidennen neuvottelukierroksen päätteeksi, ettei neuvotteluissa ole vielä edellytyksiä siirtyä seuraavaan vaiheeseen, koska ne ovat ajautuneet umpikujaan ratkaisevassa kysymyksessä rahasta.

Barnier kertoi kuitenkin olevansa vakuuttunut siitä, että riittävä edistys voidaan saavuttaa seuraavan kahden kuukauden aikana.