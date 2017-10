Yön uutiskooste maailmalta: Ruotsissa ampumavälikohtaus, useita sairaalaan

Ruotsin Trelleborgissa epäilty ampumatapaus - neljä viety sairaalaan

Ruotsissa Trelleborgissa useita ihmisiä on saanut vammoja epäillyssä ampumavälikohtauksessa. Neljä ihmistä on viety sairaalaan. Poliisin mukaan ainakin kahden vammat ovat ampumahaavoja.

Poliisi alkoi saada ilmoituksia mahdollisista laukauksista Trelleborgin keskustan alueella eilen noin puoli yhdentoista aikaan illalla paikallista aikaa. Ketään ei toistaiseksi ole pidätetty, mutta muutamia ihmisiä on viety poliisin kuulusteltavaksi.

Trelleborg sijaitsee Skånen läänissä etelärannikolla. (Lähde: TT)

Kalifornian tuhoisissa maastopaloissa kuollut jo ainakin 31 ihmistä

Yhdysvaltain Kalifornian maastopaloissa on kuollut jo 31 ihmistä, kertovat viranomaiset. Asiasta muun muassa kertovan ABC Newsin mukaan yli puolet kuolleista on löydetty Sonoman piirikunnasta.

Lukuisia ihmisiä on edelleen kateissa. Lisäksi sadat ovat menettäneet kotinsa.

Palot olivat torstaihin mennessä polttaneet poroksi jo liki 70 000 hehtaaria maastoa. Pahiten tulipaloissa ovat tuhoutuneet viinitiloistaan tunnetut Sonoman ja Napan piirikunnat.

Kaliforniaan saapui torstaina lisää palomiehiä eri puolilta maata taistelemaan maastopaloja vastaan.

Pohjois-Carolinassa vankilapaon yritys - ainakin 14 loukkaantunut

Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa useita ihmisiä on loukkaantunut vankilapaon yrityksessä. Asiasta muun muassa uutisoivan Washington Postin mukaan viranomaiset ovat kertoneet, että ainakin 14 ihmistä on tarvinnut sairaalahoitoa.

Elizabeth Cityssä sijaitsevassa vankilassa sytytettiin pakoyrityksen yhteydessä tulipalo. Viranomaisten mukaan palossa loukkaantui useita vankilan työntekijöitä, ABC News uutisoi.

Lähteet japanilaislehdelle: Japanin "vesitetty" ydinaselausunto hämmentää YK:ssa

Japanin luonnos maan uudeksi YK-päätöslauselmaksi ydinaseita vastaan herättää hämmennystä YK:ssa, kirjoittaa japanilaislehti Asahi Shimbun.

Luonnostekstiä pidetään epäselvänä ja siinä ilmaistua vastustusta ydinaseille aiempaa heikompana, lähteet kertovat lehdelle. Ihmetystä on aiheuttanut myös se, kuinka monta kertaa Pohjois-Koreaan on viitattu tekstissä.

Vuodesta 1994 lähtien Japani on luovuttanut YK:n yleiskokoukselle vuosittain ydinaseidenvastaisen päätöslauselman. Lauselmalla on symbolinen merkitys, sillä Japani on ainoa ydinpommitusten kohteeksi joutunut maa.