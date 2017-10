UM: Turkin lähettiläs suhtautui vakavasti Suomen huoleen toimittaja Albayrakin tuomiosta

Suomi on esittänyt Turkin suurlähettiläälle vakavan huolensa suomalaistoimittaja Ayla Albayrakin vankeustuomiosta. Ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund kertoo STT:lle, että lähettiläs suhtautui hyvin vakavasti tilanteeseen ja ymmärsi huolen. Turkin suurlähettiläs oli myös huolissaan siitä, että tapaus voi vaikuttaa haitallisesti Suomen ja Turkin välisiin suhteisiin.

Stenlundin mukaan lähettiläs kertoi, mitä mahdollisuuksia on saada tuomioon oikaisua Turkin oikeusjärjestelmän puitteissa.

– Tapaus on käsitelty vasta ensimmäisessä (oikeus)asteessa, eli siinä mielessä on mahdollisuuksia saada oikaisua aikaiseksi, Stenlund sanoo.

Turkin suurlähettiläs kävi perjantaina Suomen pyynnöstä Suomen ulkoministeriössä keskustelemassa Albayrakin tapauksesta. Albayrak on sekä Suomen että Turkin kansalainen.

Toimittaja sai kahden vuoden ja yhden kuukauden tuomionsa Wall Street Journal -lehdessä elokuussa 2015 julkaistusta jutusta, joka käsitteli elämää ja taisteluita Kaakkois-Turkin kurdialueella Silopissa. WSJ:n mukaan Albayrakin juttu oli tasapuolinen eikä hän esimerkiksi kehunut haastattelemiaan nuoria kurditaistelijoita tai PKK:ta, jonka muistutettiin jutussa olevan niin Turkin kuin Yhdysvaltain mielestä terroristijärjestö.

Turkin Helsingin-suurlähetystö sanoi perjantaina lehdistötiedotteessaan, että päätöksen vankeustuomiosta Turkissa antoi riippumaton oikeuslaitos. Lähetystön mukaan päätöksestä voi valittaa Gaziantepin alueelliseen muutoksenhakutuomioistuimeen.

Lähetystö huomauttaa, että Kurdistanin työväenpuolue (PKK) on luokiteltu terroristijärjestöksi, ja käräjäoikeus aloitti oikeusjutun Albayrakia vastaan "terroristijärjestön propagandan tekemisestä videoartikkelissaan".

"Presidentin kirje on vahva viesti"

Valtiosihteeri Stenlundin mukaan Albayrakin tapaus on seurannassa monella tasolla, niin Suomessa kuin EU:ssakin. Hän muistuttaa presidentti Sauli Niinistön kirjeestä Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille.

– Presidentti lähetti kirjeensä, ja sehän on erittäin vahva viesti.

– Ensi viikon keskiviikkona matkustan Ankaraan poliittisiin konsultaatioihin kollegani kanssa, ja silloin on uusi tilaisuus käsitellä tätä tapausta, Stenlund kertoo.

Hänen mukaansa on selvää, että asiaa käsitellään myös EU:ssa.

– Käsityksemme mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun EU-maan toimittaja on saanut tällaisen tuomion. Jo ensi maanantaina on ulkoasiainneuvoston kokous muista syistä, ja EU–Turkki-tilanne on esillä. On selvää, että tämä (Albayrakin) tapaus nousee esille.

Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden ulkoministerit.

Stenlund korostaa riippumattoman oikeusjärjestelmän merkitystä.

– Siinä mielessä meidän täytyy toimia niin, että huomioimme mahdollisuudet, jotka oikeusjärjestelmä tarjoaa. Ratkaisevaa on myös se, mitä toimittaja Albayrak itse päättää tehdä, eli valittaako hän seuraavaan asteeseen vai ei.

Wall Street Journalin mukaan New Yorkissa parhaillaan oleskeleva Albayrak aikoo valittaa tuomiostaan.

Europarlamentaarikot vaativat tuomion purkua

Useat suomalaiset europarlamentaarikot vaativat tuomion purkua. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) valmisteleman kirjeen oli torstai-iltaan mennessä allekirjoittanut ainakin kymmenen suomalaista europarlamentaarikkoa. Kirje on lähetetty kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, ja allekirjoituksia kerätään perjantaiaamuun saakka.

Kirje lähetetään Turkin oikeusministerille ja Turkin EU-suurlähettiläälle.

Myös Kansainvälisen lehdistöinstituutin (IPI) Suomen-osasto tuomitsee Albayrakin saaman vankeustuomion. Sen mukaan tuomio on perusteeton. Osaston sihteerin mukaan lausuma toimitetaan Turkin Suomen-suurlähettiläälle. IPI:n mukaan yli 150 journalistia on Turkissa telkien takana tällä hetkellä.