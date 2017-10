Las Vegasin joukkoampumisen jäljiltä kymmeniä ihmisiä edelleen sairaalassa – osa kriittisessä tilassa

Yhdysvaltain poliisin mukaan 45 ihmistä on edelleen sairaalassa Las Vegasin joukkoampumisen jäljiltä. Asiasta tiedotustilaisuudessa kertoneen sheriffi Joe Lombardon mukaan osa sairaalassa olevista on kriittisessä tilassa.

Ampumisessa haavoittui viimeisimmän tiedon mukaan 546 ihmistä. Surmansa sai 58 ihmistä ja ampuja Stephen Paddock, joka ilmeisesti teki itsemurhan.

Lombardo myös tarkensi tiedotustilaisuudessa lokakuun 1. päivänä tapahtuneen ampumisen aikajanaa. Hänen mukaansa poliisi nyt uskoo, että Paddock ampui hotellin vartijaa lähes samaan aikaan, kun hän aloitti konserttiyleisön ampumisen. Aiemmin poliisi on sanonut uskovansa, että Paddock ampui vartijaa noin kuusi minuuttia ennen tulen avaamista kohti konserttiyleisöä.

Satoja FBI:n työntekijöitä tutkii ampumista

Paddockin motiivi veriteolle on edelleen hämärän peitossa. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n tutkintaa johtavan agentin Aaron Rousen mukaan satoja FBI:n työntekijöitä on edelleen mukana tutkinnassa. Äärijärjestö Isis on väittänyt Paddockin olleen äärijärjestön "taistelija", mutta viranomaiset eivät ole löytäneet todisteita väitteen tueksi.

Paddock tulitti kantrimusiikkifestivaalin yleisöä 32. kerroksessa sijaitsevan hotellihuoneensa ikkunoista useiden minuuttien ajan. Poliisin erikoisjoukkojen päästyä hotellihuoneeseen hän oli jo ilmeisesti tehnyt itsemurhan.

Paddock oli uhkapeleihin mieltynyt eläkeläinen, joka asui Mesquiten pikkukaupungissa Las Vegasista pohjoiseen.