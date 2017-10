Iso autopommi räjähti Mogadishussa – ainakin 30 ihmistä kuollut

Somalian pääkaupungissa Mogadishussa autopommi on tappanut ainakin 30 ihmistä, kertoo BBC. Iskussa on myös haavoittunut kymmeniä. Lisäksi toisessa pommi-iskussa eri puolella kaupunkia on kuollut kaksi ihmistä.

Viranomaiset ennakoivat uhriluvun vielä kasvavan, sillä ihmisiä löytyy luultavasti vielä sortuneen rakennuksen raunioista. – Näin useita ruumiita eri puolilla, mutta en pystynyt laskemaan niitä, silminnäkijä kertoi uutistoimisto AFP:lle. Rekkaan asennettu pommi räjähti suositun hotellin sisäänkäynnin edustalla vilkkaan tien varrella. BBC:n mukaan hotelli romahti räjähdyksen voimasta. Räjähdys nostatti sankan, mustana savupilven kaupungin ylle. Kukaan ei ole ilmoittautunut iskujen tekijöiksi, mutta Al-Qaida-terroristijärjestön liittolainen al-Shabaab on tehnyt vastaavia iskuja aiemmin.