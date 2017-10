Nouseeko kolmekymppinen konservatiivi Itävallan liittokansleriksi?

Äänestys Itävallan parlamenttivaaleissa on alkanut. Vaaleissa voittajaksi on povattu keskusta-oikeistolaista ÖVP-puoluetta, joka on luvannut tiukentaa maahanmuuton käytäntöjä ja keventää verotusta.

Puolueen ennakoidaan saavan noin 30 prosenttia äänistä. Toiseksi suurimmaksi puolueeksi vaaleissa on povattu sosiaalidemokraattien SPÖ-puoluetta, jota johtaa Itävallan liittokansleri Christian Kern. Ensimmäisiä vaalituloksia aletaan saada tänään Suomen aikaa kello 18 jälkeen. Nouseeko laitaoikeistolainen FPÖ hallitukseen? Itävallan vaalit saattavat nostaa entisten natsien perustaman, euroskeptisen FPÖ-puolueen hallitukseen, sillä voittajaksi povatun ÖVP:n puheenjohtaja, 31-vuotias Sebastian Kurz ei ole sulkenut pois hallitusyhteistyön mahdollisuutta sen kanssa. Laitaoikeistolaiselle FPÖ:lle on povattu 25 prosentin äänisaalista. FPÖ ei kuitenkaan suhtaudu Kurziin lämpimästi, vaan on syyttänyt häntä puolueen linjausten varastamisesta. Laitaoikeistolaisen puolueen puheenjohtaja Heinz-Christian Strache on jopa kutsunut Kurzia huijariksi. Kern, joka aikaisemmassa työpaikassaan Itävallan rautateillä johti tutkimusta yhtiön toiminnasta natsi-Saksan aikana, totesikin lauantaina Itävallan olevan "merkittävimmässä risteyksessä vuosikymmeniin". Äänioikeutettuja Itävallan vaaleissa on noin 6,4 miljoonaa.