Somalian lauantaisessa pommi-iskussa on poliisin mukaan kuollut ainakin 230 ihmistä, uutisoi BBC . Lisäksi satoja on haavoittunut. Uutistoimisto AP:n mukaan Somalian hallitus on puolestaan kertonut, että kuolonuhreja on ainakin reilut 270 ja haavoittuneita noin 300.