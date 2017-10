Kiinan kommunistipuolue aloitti suurkokouksensa – tiukentaako Xi otettaan vallasta?

Kiinan kommunistinen puolue on tänään aloittanut joka viides vuosi järjestettävän puoluekokouksensa. Kokouksessa Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen ylimmästä johdosta on vaihtumassa merkittävä osa, mutta presidentti Xi Jinpingin jatko maan ja puolueen johtajana on ilmiselvä.

Kokouksen kiinnostavimpia kysymyksiä ovat, saako jo ennestään vaikutusvaltainen Xi enemmän valtaa ja millaisia merkkejä puolueen linjaukset antavat maailman toiseksi suurimman talouden tulevista vuosista. Luopuuko Xi vallasta jatkokaudenkaan jälkeen? Xin valinta jatkokaudelle puolueen ja maan johdossa odotetaan olevan läpihuutojuttu, ja äänestys asiasta on vain muodollisuus. Xi saattaa lisäksi saada nimensä puoluekokouksessa tarkastettavaan puolueen peruskirjaan. Tämä kunnia on aiemmin myönnetty vain Kiinan vaikutusvaltaisimpina pidetyille johtajille Mao Zedongille ja Deng Xiaopingille. Joidenkin arvioiden mukaan Xi saattaa kokouksessa rakentaa pohjaa myös sille, että hän pysyisi vallassa jopa kahta kautta pidempään. Kiinassa presidentti on perinteisesti voinut toimia tehtävässä enintään kahden kauden ajan. Rajoja saatetaan venyttää Kokouksessa valitaan myös Kiinassa vallan ytimessä olevan politbyroon pysyvän komitean jäsenet. Viime puoluekokouksessa valittuun kokoonpanoon kuuluu seitsemän jäsentä, joista vain Xin ja pääministeri Li Keqiangin odotetaan varmasti jatkavan komiteassa. Komitean viiden muun jäsenen odotetaan astuvan syrjään ikärajan takia. Kiinassa 68 ikävuotta on perinteisesti pidetty vallanpitäjän eläkeikänä. Xin, 64, odotetaan kuitenkin yrittävän pitää komiteassa 69-vuotiaan oikean kätensä Wang Qishan. Tämä on muun muassa johtanut Xin valtavaa propagandan vastaista kampanjaa, jonka avulla on laitettu syrjään useita Xin haastajia. Maailman katse Kiinan markkinoissa Muun muassa ulkomaiset suuryritykset odottavat kokouksessa merkkejä esimerkiksi siitä, pitääkö Xi lupauksensa avata Kiinan markkinoita tulevien vuosien aikana. Toistaiseksi Kiina on pysynyt haasteellisena ympäristönä ulkomaisille yrityksille lupauksista huolimatta. Ensimmäisellä kaudellaan edeltäjilleen tyypillistä varovaista ulkopolitiikkaa vältelleen Xin odotetaan mahdollisesti rohkaistuvan valtansa vahvistumisen myötä, joten kokouksesta etsitään merkkejä myös yleisemmin siitä, kuinka Kiina suhtautuu muuhun maailmaan tulevaisuudessa.