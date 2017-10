Upin Aaltola: Yli puolet amerikkalaisista saa uutisensa sosiaalisesta mediasta – moni uskoo median keksivän uutisia Trumpista

Vastanneista amerikkalaisäänestäjistä kaikkiaan 46 prosenttia uskoo, että media julkaisee tekaistuja uutisia Trumpista. Vain runsas kolmannes luottaa median Trump-uutisointiin ja vajaa viidennes ei ole asiasta varma.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoo, että Yhdysvalloissa on ollut meneillään jo pari vuotta trendi, jossa Trumpin kaltaiset poliitikot tuottavat epäluuloa ammattimediaa kohtaan.

– Toinen trendi on se, että jo yli puolet yhdysvaltalaisista saa pääsääntöisesti uutisensa sosiaalisesta mediasta, erityisesti Facebookista. Ammattimaista mediaa kritisoivia juttuja levitetään siellä tahallisesti.

Aaltolan mukaan Yhdysvaltain päämedioita voi luonnehtia hyvinkin luotettaviksi.

– Toki siellä on sitten myös puolueita lähellä olevia medioita, jotka lobbaavat.

Aaltolan mielestä voi sanoa, että yhdysvaltalaisten yleinen käsitys tiedosta ja uutisista on tällä hetkellä hyvin hämmentynyt.

Jyrkkä kahtiajako

Politicon julkaisemasta kyselystä ilmenee, että erityisen vahvasti tekaistujen uutisten olemassaoloon uskovat republikaanit sekä ne äänestäjät, jotka ovat tyytyväisiä Trumpin toimiin presidenttinä.

Republikaaniäänestäjistä kolme neljäsosaa on kyselyn mukaan sitä mieltä, että media keksii uutisia presidentistä. Demokraattien enemmistö uskoo, ettei tekaistuja uutisia julkaista.

– Vahva jakautuminen konservatiiveihin ja liberaaleihin näkyy tässäkin, Aaltola sanoo.

Kahden pääpuolueen ulkopuolisista äänestäjistä vajaa puolet uskoo median keksivän Trump-uutisia.

Trump itse on useaan otteeseen syyttänyt tiedotusvälineitä valheellisesta uutisoinnista. Hänen hampaisiinsa ovat joutuneet muun muassa suuret uutiskanavat CNN, ABC ja NBC.

Ehdotuksille medioiden rankaisemisesta niukalti kannatusta

Vaikka amerikkalaisäänestäjien luottamus uutisointiin presidentistä ja keskushallinnosta ei ole huipussaan, Trumpin väläyttelemät rangaistukset medioille eivät saa erityisen kovaa kannatusta.

Trump ehdotti viime viikolla, että keskushallinto voisi perua lähetysluvan NBC-kanavalta, jota Trump on syyttänyt valheellisesta uutisoinnista.

Politicon teettämässä kyselyssä vajaa kolmannes kaikista äänestäjistä kannattaa Yhdysvaltain keskushallinnolle lupaa perua medialupia tiedotusvälineiltä, joiden se katsoo julkaisseen vääristeltyjä uutisia presidentistä. Hieman yli puolet vastustaa ajatusta. Kannastaan epävarmoja on viidennes vastaajista.

– Jo se, että liki kolmannes olisi antamassa keskushallinnolle oikeuden perua medialupia, on yllättävän iso osa amerikkalaisista. Yhdysvalloissa on vahva mielipiteen ilmaisun vapaus, ja perustuslaki takaa sen. Mutta on Trumpilta taitava veto, että hän korostaa itsevaltaista hallintotyyliä, Aaltola arvioi.

Politicon teettämään kyselyyn haastateltiin lähes 2 000 äänestäjää lokakuussa. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.