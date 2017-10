Los Angelesin poliisi tutkii Hollywood-tuottaja Weinsteinin raiskaussyytöksiä

Los Angelesin poliisi on aloittanut seksuaalirikostutkinnan elokuvatuottajakertoo muun muassa Buzzweed. Poliisi aloitti tutkinnan sen jälkeen, kun italialainen näyttelijä sanoi Weinsteinin raiskanneen hänet vuonna 2013 hotellihuoneessa.

Kyseessä on ensimmäinen rikostutkinta, joka Weinsteinistä aloitettiin Los Angelesissa. Weinsteiniä kohtaan esitettyjen seksuaalirikossyytöksien tutkinta on aloitettu jo aiemmin Lontoossa ja New Yorkissa.