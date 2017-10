Ruttoepidemia leviää Madagaskarilla, kuolleita lähes sata

Madagaskaria piinaavassa ruttoepidemiassa kuolleiden määrä on noussut 94:ään, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO. Epäiltyjä tartuntoja on järjestön mukaan yli 1 100.

Maan terveysviranomaiset kertoivat aiemmin tällä viikolla 74 kuolleesta ja noin 800 tartunnasta.

– Epidemia on hyvin aktiivisessa vaiheessa. Odotamme lisää tapauksia, WHO:n Afrikan-edustaja Ibrahima Soce Fall sanoi.

WHO on lähettänyt maahan 1,3 miljoonaa antibioottiannosta taudin nujertamiseksi. Kouluja ja yliopistoja on suljettu, julkiset kokoontumiset on kielletty ja pääkaupungissa Antananarivossa matkustajille tehdään terveystarkastuksia. Tauti on herättänyt maassa paniikkia hallituksen rauhoittamisyrityksistä huolimatta.

Ruttoa on ollut Madagaskarilla lähes vuosittain vuodesta 1980 lähtien, yleensä syyskuun ja huhtikuun välisenä aikana. Tämän vuoden epidemia on kuitenkin poikkeuksellinen. Tauti on levinnyt kaupunkialueille, erityisesti Antananarivoon. Enemmistö tartunnoista on tänä syksynä ollut ihmisten välillä pisaratartuntana leviävää vaarallisempaa keuhkoruttoa, ei saarivaltiolle tavanomaisempaa paiseruttoa.