Mediat: Münchenin veitsi-iskusta epäilty on 33-vuotias saksalainen – hyökkäystä ei ainakaan suoraan pidetä terroritekona

Saksassa poliisi on ottanut kiinni yhden ihmisen epäiltynä Münchenissa aamulla tapahtuneesta veitsihyökkäyksestä. Saksalaismedian mukaan kiinni otettu mies on 33-vuotias saksalainen, jolla on aiempaa rikostaustaa. Asiasta kertovat ainakin Focus ja Die Welt -lehdet.