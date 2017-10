Yhdysvallat harkitsee kohdistettuja pakotteita Myanmarin väkivaltaisuuksien takia

Venäläisen asianajajan Sergei Magnitskin kohtalon takia säädettyä Magnitski-lakia on alkujaan käytetty estämään ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneiltä venäläisiltä maahanpääsy. Magnitski kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä oloissa vuonna 2009. Yhdysvaltain edellinen presidentti B arack Obama hyväksyi lain vuonna 2012.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert sanoi Financial Timesin mukaan, että on välttämätöntä, että jokainen Myanmarissa julmuuksiin syyllistynyt saadaan vastuuseen. Yhdysvallat on jo ennestään perunut joidenkin Myanmarin viranomaisten kutsut osallistua Yhdysvaltojen rahoittamiin tapahtumiin. Lisäksi Yhdysvallat selvittää myös YK:n kanssa mahdollisia Myanmariin kohdistettavia toimenpiteitä.

Arviolta noin 600 000 rohingyaa on paennut väkivaltaisuuksia Myanmarista Bangladeshiin elokuun lopun jälkeen. Joukkopako alkoi, kun Rakhinen osavaltiossa aloitettiin sotilasoperaatio. YK on arvioinut, että Myanmarin Rakhinen osavaltiossa on käynnissä etninen puhdistus.