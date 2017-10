Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous on päättänyt kirjata presidentti Xi Jinpingin nimen ja ideologian puolueen peruskirjaan. Tämä nostaa Xin virallisesti Kiinan kansantasavallan perustajan Mao Zedongin tasolle ja Kiinan vahvimmaksi johtajaksi vuosikymmeniin.

Puoluekokouksen noin 2 300 edustajaa päättivät asiasta yksimielisesti. Käytännössä kirjaus tarkoittaa BBC:n mukaan sitä, että kilpailijat eivät pysty haastamaan Xitä uhkaamatta samalla kommunistisen puolueen valtaa.

Hongkongin kiinalaisen yliopiston professori Willy Lam arvioi uutistoimisto AFP:lle, että uudistus antaa Xille mahdollisuuden johtaa Kiinaa niin pitkään kuin hän pysyy terveenä.

Xi, 64, esitteli viime viikolla käynnistyneen puoluekokouksen alkajaisiksi ideologiansa, jota hän kutsui sosialismiksi kiinalaisilla ominaispiirteillä uudella aikakaudella. Sen jälkeen korkeat virkamiehet ja valtiollinen media ovat useaan otteeseen viitanneet siihen.

Xin ideologia asettaa kommunistisen puolueen erittäin vahvaan asemaan niin yhteiskunnassa kuin taloudessakin.

Xin ja Maon lisäksi ainoastaan talousuudistaja Deng Xiaopingin nimi on kirjattu kommunistisen puolueen peruskirjaan. Dengkin sai nimensä peruskirjaan vasta kuoltuaan.

Puoluekokouksen odotetaan vielä äänestävän Xin toiselle viisivuotiskaudelle Kiinan johtoon. Xin aseman vahvuuden näkee myös siitä, keitä valitaan hänen seurakseen puolueen politbyroon pysyvään komiteaan. Tästä päättää huomenna puolueen vasta valittu keskuskomitea.

Odotus on, että seitsenhenkisessä pysyvässä komiteassa jatkaa Xin lisäksi ainakin pääministeri Li Keqiang.

Puoluekokouksen avauspuheessaan Xi lupasi, että Kiina jatkaa taloutensa avaamista ulkomaisille yrityksille.

– Kiina ei sulje oviaan maailmalta, vaan meistä tulee yhä avoimempia ja avoimempia, Xi julisti.

Hän lupasi myös suojella ulkomaisten sijoittajien oikeuksia Kiinassa.

Ulkomaiset yritykset ovat kritisoineet Kiinan johtoa siitä, että talouden avoimuutta korostaneet puheet eivät ole näkyneet käytännön teoissa. Länsimaisten yritysten mukaan Kiinan valtio säätelee edelleen talouselämää vahvasti ja monet talouden sektorit on edelleen suljettu ulkomaisilta yrityksiltä.

Talouden vahva kehitys on kommunistipuolueelle keino pitää kansa tyytyväisenä ja ruodussa. Xi lupasi, että puolue jatkaa köyhyyden vastaista taistelua ja nollatoleranssia korruptiota kohtaan.

Xi on viisi vuotta kestäneellä valtakaudellaan puuttunut ankarasti korruptioon. Kuluneen viiden vuoden aikana kaikkiaan 1,3 miljoonaa kommunistisen puolueen virkailijaa on saanut rangaistuksen korruptiosta. Arvostelijoiden mukaan Xi on korruption vastaisen taistelun nimissä hankkiutunut samalla eroon kilpailijoistaan.