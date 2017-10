Kiina vapautti kaapatun kirjankustantajan – Guin olinpaikasta ei kuitenkaan ole tietoa

Kiina on vapauttanut kaksi vuotta sitten kaappaamansa kirjankustantajan Gui Minhain, kertoo Ruotsin ulkoministeriö. Ministeriö kertoi saaneensa tiedon vapauttamisesta Kiinan viranomaisilta. Guilla on Ruotsin kansalaisuus.

Gui, 53, katosi lomallaan Thaimaassa kaksi vuotta sitten. Viime vuonna hän ilmestyi Kiinan televisioon tunnustamaan rikossyytteitä. Gui oli aiemmin julkaissut Kiinan johtoa käsitteleviä juorukirjoja.

Guin tytär Angela Gui ei kuitenkaan ollut kuullut isänsä vapauttamisesta ja suhtautui tietoon varauksellisesti. Hän tviittasi myöhemmin Guin kadonneen uudestaan ja piti todennäköisinä syyllisinä katoamiseen Kiinan hallitusta.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoo olevansa iloinen tiedosta, että Gui on päässyt vapaaksi. Löfvenin mukaan Ruotsin ulkoministeriö ja suurlähetystö yrittävät saada yhteyden Guihin varmistaakseen, että tällä on kaikki hyvin.

– Me haluamme tietää, missä hän on voidaksemme ottaa yhteyttä häneen ja saadaksemme tietää, että kaikki on hyvin, Löfven sanoo.

Löfven otti Guin kaappauksen esille tavatessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin aiemmin tänä vuonna. Löfven ei kuitenkaan osaa sanoa, oliko tapaamisella jotain vaikutusta Guin vapauttamiseen.