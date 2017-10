Islantilaiset jälleen vaaliuurnilla – "Hallituksessa istuvat eivät ymmärrä työläisiä"

Islantilaiset ovat tänään kansoittaneet parlamenttivaalien äänestyspaikkoja jo toisen kerran vuoden kuluessa.

Pääministeri Bjarni Benediktssonin hallitus kaatui syyskuussa, kun Valoisa tulevaisuus -puolue syytti pääministeriä luottamuksen pettämisestä ja jätti hallituksen. Kriisi kumpusi pääministerin isän kirjoittamasta suosituskirjeestä tuomitulle pedofiilille. Hallitusta syytettiin kirjeen salailusta.

Mielipidemittauksen mukaan pääministerin konservatiivinen itsenäisyyspuolue ja vasemmistovihreä liike kisaavat suurimman puolueen paikasta. Itsenäisyyspuolueelle povataan 25 prosentin äänisaalista ja vasemmistovihreille noin 20 prosenttia. Sosiaalidemokraattien odotetaan saavan 15 prosenttia, kertoo Morgunbladid-lehti.

– On hyvä juttu, että meillä on jo toiset ennenaikaiset vaalit. Olen iloinen, että Islannilla on mahdollisuus muuttua ja muodostaa uusi hallitus, sanoi johtaja Ragnar Veigar Gudmundsson, 39.

Täysin toista mieltä oli Jonsson Hjorttur, 55.

– Vihaan vaaleja, ja tämä tulee olemaan viimeinen kerta kun äänestän. Tahdon muutosta! Nyt samat konnat palaavat valtaan uudelleen ja uudelleen, Hjottur kiivaili.

Jarya Sukuayn, 23, mukaan valtaapitävät ovat erkaantuneet pahasti kansasta.

– Käyn työssä kaupassa, eikä palkkani riitä toimeentuloon. Hallituksessa istuvat eivät ymmärrä työläisiä, koska heillä on kaikilla rikkaat vanhemmat, hän perusteli

Reykjavikin yliopiston professorin Arnar Thor Jonsson ennakoi, että hallitusneuvotteluista voi tulla vaikeat ja pitkät. Viime vuoden lokakuun vaalien jälkeen neuvottelut kestivät kolme kuukautta.

Vaalitulos on selvillä vasta huomenna.