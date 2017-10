Somalian pääkaupungissa Mogadishussa on räjähtänyt tänään kaksi autopommia ja useita ihmisiä on saanut surmansa. Viranomaisten mukaan terroristijärjestö al-Shabaab on ottanut iskut nimiinsä.

Lisäksi autopommien räjähdettyä ihmiset kertoivat kuulleensa ammuskelua kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan hotellin lähistöllä. Kaksi viikkoa sitten Mogadishussa tapahtui suuri rekkapommi-isku, jossa sai surmansa yli 300 ihmistä. Isku oli maan historian verisin.