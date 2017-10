Barcelonan kaduilla tulvii itsenäisyyden vastustajia – Belgia vihjaili turvapaikan myöntämisestä Puigdemontille

Katalonian itsenäisyyden vastustajat ovat täyttäneet Barcelonan kadut. Espanjan ja EU:n lippuihin verhoutuneet mielenosoittajat huutavat iskulauseita ja kantavat kylttejä, joissa muistutetaan Katalonian kuuluvan kaikille.

Poliisin mukaan paikalla on noin 300 000 ihmistä, järjestäjien mukaan kaduilla on toista miljoonaa ihmistä.

– Puigdemont vankilaan, eläköön Espanja, ihmisjoukko huusi.

– Olen raivoissani siitä, mitä sille maalle, jota isovanhempani olivat rakentamassa, on tapahtunut, sanoi Marina Fernandez, 19. Hän asuu separatistien vankkana kannatusalueena tunnetussa Gironassa. Fernandez sanoi, ettei voi kotikaupungissaan edes puhua Espanjan yhtenäisyydestä tai lähteä ulos Espanjan lipun kanssa.

Fernandezin kotikaupunkiin on illan suussa luvassa lisää jännitteitä, kun jalkapallojoukkue Real Madridin on määrä kohdata Girona Espanjan pääsarjan La Ligan ottelussa. Girona on potkut saaneen Katalonian aluejohtajan Carles Puigdemontin suosikkijoukkue.

Alun perin Galiciasta kotoisin olevan Flor Penan, 59, mukaan itsenäisyyskiihkoilijoiden pitäisi hävetä.

– Nyt meidän on lyötävä heidät vaaliuurnilla, Pena vaati.

Runsaan 22 kilometrin päästä Rubin kaupungista Barcelonaan tullut Miguel Angel Garcia Alcala, 70, sanoi separatistien ottaneen tavalliset ihmiset panttivangeikseen.

– Heidän toimensa ovat laittomia. He ovat diktaattoreita, Alcala uhosi.

Tyrmäys turvapaikkavihjailuille

Belgia voisi tarjota turvapaikan Katalonian syrjäytetylle aluejohtajalle Carles Puigdemontille, vihjasi maan maahanmuuttoministeri Theo Francken. Aluehallinnon syrjäytettyä johtoa vastaan saatetaan nostaa pian syytteitä. Francken kyseenalaisti Puigdemontin mahdollisuuden saada reilu oikeudenkäynti.

Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn kansanpuolueen PP:n tiedottaja piti Belgian kommentteja "mahdottomina hyväksyä".

Itsenäisyyden kannattajat ovat syyttäneet Madridin keskushallintoa vallankaappauksesta. Espanja ilmoitti eilen virallisella tiedotteella, että Kataloniaa johtaa nyt Espanjan varapääministeri Soraya Saenz de Santamaria.

– Tämän maan presidentti on nyt ja jatkossa Carles Puigdemont, kirjoitti potkut saaneen aluehallinnon kakkosmies Oriol Junqueras El Punt Avui -katalaanilehdessä.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema Espanjan hallituksen tiedottaja Inigo Mendez de Vigo on sanonut, että Puigdemontin ja muiden katalonialaisjohtajien kannattaisi ryhtyä valmistautumaan joulukuun vaaleihin.

Kysyttäessä Puigdemontin mahdollisesta joutumisesta oikeuden eteen, Mendez de Vigo huomautti, että Espanjan oikeuslaitos ja poliittinen valta ovat erillään.

Espanjalaislehti El Mundon tänään julkaiseman tuoreen mielipidemittauksen mukaan itsenäisyyden kannattajat menettäisivät enemmistönsä alueparlamentissa, jos vaalit pidettäisiin nyt. Kyselyn mukaan itsenäisyysmielisiä puolueita kannattaisi 42,5 prosenttia katalonialaisista, itsenäistymistä vastustavien puolueiden kannatus on 43,4 prosenttia.