Saudi-Arabia päästää naiset kolmelle urheilustadionille ensi vuonna. Aiemmin stadioneille ovat päässeet vain miehet, mutta viranomaisten mukaan perheet pääsevät Riadin, Jeddan ja Dammanin stadioneille ensi vuoden alkupuolella.

Äärimmäisen konservatiivisessa maassa on tehty lukuisia uudistuksia. Viime kuussa huomiota herätti päätös sallia naisten ajaa autolla. Saudinaisten on määrä saada ajaa autoa ensi vuoden kesäkuussa.

Syyskuussa naiset saivat tulla perheidensä kanssa Riadissa sijaitsevalle King Fahdin urheilustadionille juhlimaan kuningaskunnan 87. kansallispäivää. Heinäkuussa maan opetusministeriö antoi tytöille luvan osallistua liikuntatunneille valtion kouluissa.

Uudistusten taustavoimana pidetään maan vaikutusvaltaista kruununprinssiä Mohammad bin Salmania.

Saudi-Arabiassa on meneillään 32-vuotiaan kruununprinssi Mohammadin kampanja, jonka myötä arkkikonservatiivisessa maassa on tehty useita uudistuksia. Vuoteen 2030 yltävän kampanjan taustalla on tarve varmistaa, että aiemmin pelkästään öljyyn luottanut maa säilyy vauraana myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on muun muassa saada suurempi osa naisista mukaan työelämään.