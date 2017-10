Kataloniassa seurataan silmä kovana, yrittävätkö Espanjan hallituksen erottamat poliitikot palata töihin tänään. Barcelonassa Katalonian alueparlamentin ja muiden hallintorakennusten luokse on kerääntynyt runsaasti mediaa.

Erotettu aluejohtaja Carles Puigdemont on julkaissut Instagram-tilillään kuvan, joka espanjalaismedian mukaan on näkymä Puigdemontin työhuoneesta alueparlamentissa. Kuvatekstinä on "Hyvää päivää" ja hymiö.

Sanomalehti La Vanguardian mukaan Puigdemontin ei kuitenkaan ole nähty menevän sisälle parlamenttiin.

Töihin yrittävät saatetaan pidättää

Katalonian alueparlamentti hyväksyi perjantaina alueen yksipuolisen itsenäistymisjulistuksen. Vain tunteja myöhemmin Espanjan hallitus erotti Katalonian aluehallituksen ja hajotti alueparlamentin.

Jos erotetut poliitikot yrittävät palata tänään töihin, heidät voidaan pidättää.

Myös itsenäistymishankkeesta saatetaan nostaa rikossyytteitä jo tänään. Mediatietojen mukaan Puigdemont hänen hallintonsa jäseniä voi joutua syytteeseen kapinoinnista, josta voi Espanjassa saada pitkän vankilatuomion.

Kyselyssä itsenäistymistä kannatti vain kolmannes

Perjantaina Espanjan pääministeri Mariano Rajoy ilmoitti myös, että Kataloniassa järjestetään uudet aluevaalit 21. joulukuuta.

Sanomalehti El Paisin julkaiseman mielipidekyselyn mukaan valtaosa katalonialaisista kannatti uusien vaalien järjestämistä jo ennen Rajoyn ilmoitusta. Viime tiistaina tehdyssä kyselyssä enemmistö vastaajista katsoi, että uudet vaalit ovat paras tapa palauttaa tilanne normaaliksi Kataloniassa. Alueparlamentin hajottamista ja uusia vaaleja kannatti 52 prosenttia vastaajista ja vastusti 43.

Myös sanomalehti El Mundo mittasi katalonialaisten tuntemuksia viime viikolla ennen perjantain tapahtumia. Alkuviikosta toteutetussa kyselyssä vain kolmannes vastaajista kannatti Katalonian itsenäistymistä. Enemmistö, noin 58 prosenttia, oli sitä mieltä, että Katalonian olisi parasta jatkaa nykyisessä asemassaan itsehallintoalueena.

