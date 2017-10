Venäjä-tutkinta poiki syytteet kolmelle Trumpin kampanjaan osallistuneelle –ex-kampanjapäällikkö syytteeseen salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan Venäjä-kytkösten tutkinta on poikinut syytteet kolmelle kampanjassa mukana olleelle. Asiasta kertovat lukuisat amerikkalaisviestimet.

Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort on saamassa syytteen muun muassa salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan sekä rahanpesusta. Hän on antautunut liittovaltion poliisille FBI:lle, ja hänelle on määrä lukea syytteet lähitunteina.

Syytekirjelmässä mainitut tapahtumat eivät liity Manafortin toimintaan vaalikampanjassa.

Trump kommentoi uutista korostamalla Twitterissä, että epäillyt rikokset tapahtuivat ennen kuin Manafort tuli mukaan vaalikampanjaan. Trump painotti, ettei hänen kampanjallaan ollut salaliittoa Venäjän kanssa.

Manafort liittyi Trumpin kampanjajoukkoihin maaliskuussa 2016, ja hänet ylennettiin kampanjapäälliköksi saman vuoden toukokuussa. Elokuussa hän erosi tehtävästään. Eron syytä ei koskaan kerrottu julkisuuteen, mutta juuri ennen eroa Manafortin oli uutisoitu saaneen pimeästi miljoonia dollareita Ukrainan ex-presidentin Viktor Janukovitshin puolueelta. Häntä on tutkittu muun muassa rahanpesusta ja verorikoksista.

Syytteen saa myös Manafortin entinen liikekumppani Rick Gates, joka avusti Trumpin kampanjaa yhdessä Manafortin kanssa. New York Timesin mukaan Gatesin nimi esiintyy asiakirjoissa, jotka liittyvät Manafortin Kyprokselle perustamiin yhtiöihin, joiden kautta hän vastaanotti maksuja poliitikoilta ja liikemiehiltä Itä-Euroopassa.

Myös Gates on antautunut FBI:lle. CNN:n mukaan hän ja Manafort odottavat syytteiden lukua oikeustalolla.

Avustaja salaili Venäjä-kytköksiä

Venäjä-kytkösten tutkijat ovat myös nostaneet erillisen syytteen Trumpin vaalikampanjassa vapaaehtoisena toiminutta George Papadopoulosia vastaan. Tänään julkistettujen tietojen mukaan Papadopoulos on myöntänyt valehdelleensa liittovaltion poliisille FBI:lle kampanjan aikaisista Venäjä-kytköksistään.

NBC:n mukaan Papadopoulos myönsi kolme viikkoa sitten syyllisyytensä ja lupautui lievemmän tuomion toivossa tekemään yhteistyötä vaalikampanjan Venäjä-kytköksiä tutkivien viranomaisten kanssa. Syytekirjelmä ja Papadopouloksen vastaus julkistettiin tänään.

Papadopoulos myöntää pyrkineensä salaamaan FBI:lta yhteytensä professoriin, jolla on kytköksiä Venäjän hallintoon ja joka oli tarjoutunut toimittamaan Trumpin vastaehdokasta Hillary Clintonia vahingoittavia tietoja.

Nuori ja kokematon Papadopoulos toimi kampanjassa ulkopoliittisena avustajana. Washington Post paljasti elokuussa, että hän tarjoutui useita kertoja järjestämään Trumpille tapaamisen Vladimir Putinin tai muiden Venäjän valtion edustajien kanssa.

Trump mekasti Twitterissä

Uutiskanava CNN kertoi lauantaina, että tutkinnassa oli nostettu ensimmäiset syytteet, mutta tiedossa ei ollut, ketä vastaan.

CNN:n uutisen jälkeen Trump julkaisi useita vihaisia Twitter-viestejä. Tviiteissään presidentti muun muassa kutsui Venäjä-tutkintaa jälleen noitajahdiksi sekä nosti taas esiin presidentinvaalikampanjan aikaisen kohun demokraattiehdokas Hillary Clintonin sähköposteista. Myös maanantaina hän kyseli Twitterissä, miksei huomio kohdistu Clintoniin ja demokraatteihin.

Valkoisen talon asianajaja Ty Cobb sanoi lauantaina, ettei presidentti ole huolissaan siitä, mitä Manafort voisi kertoa.

– Presidentti ei ole huolissaan mistään vaikutuksista kampanjaansa tai Valkoiseen taloon, Cobb sanoi New York Timesin haastattelussa.