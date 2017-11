Britannian puolustusministeri eroaa ahdisteluväitteiden takia

Britannian puolustusministeri Michael Fallon on eronnut tehtävästään. Eroa on perusteltu Fallonin käytöksellä.

Fallon pyysi aiemmin tällä viikolla anteeksi toimittajan lähentelyä 15 vuotta sitten. Fallon oli asettanut kätensä naisen polvelle.

Pääministeri Theresa May sanoi arvostavansa Fallonin näyttämää esimerkkiä. May on vaatinut, että parlamentin jäseniä koskevia käyttäytymissääntöjä kiristetään, koska parlamentissa on tullut esiin väitteitä ahdistelusta.

Fallon sanoi, että hänen käytöksensä ei ole ollut Britannian asevoimien edellyttämää tasoa.

– Viime päivinä on tullut esiin useita väitteitä parlamentaarikoista, mukaan lukien joitakin omaan menneeseen käytökseeni liittyen, hän sanoi erokirjeessään.

– Monet väitteistä ovat olleet valheellisia, mutta hyväksyn sen, että menneisyydessä en ole yltänyt niihin korkeisiin vaatimuksiin, joita edellytämme asevoimissa, jota minulla on kunnia edustaa.