New Yorkin yliajosta syytetyllä "hyvä olo" kuolonuhreista – miestä vastaan nostettu syytteet terrorismista

New Yorkin terrori-iskusta syytetty mies on kertonut poliisille olevansa hyvällä mielellä siitä, että onnistui iskullaan tappamaan ihmisiä. CNN:n mukaan hän on kysynyt viranomaisilta, saisiko laittaa sairaalahuoneeseensa esille äärijärjestö Isisin lipun.