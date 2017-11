Myanmarin Suu Kyi vierailee ensi kertaa rohingya-vähemmistön kotiseudulla

Myanmarin tosiasiallinen johtaja Aung San Suu Kyi on saapunut ensimmäiselle vierailulleen väkivaltaisuuksien riivaamaan Rakhinen osavaltioon. Alueella on meneillään sotilasoperaatio, jonka vuoksi valtaosa Rakhinessa asuneista rohingya-muslimeista on joutunut pakenemaan kodeistaan.

YK on kutsunut Myanmarin armeijan toimia Rakhinessa etniseksi puhdistukseksi. Rauhannobelisti Suu Kyitä on kritisoitu raskaasti siitä, ettei hän ole puolustanut rohingya-muslimeita.