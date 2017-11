BBC: Britannian työväenpuolue hyllytti seksuaalisesta häirinnästä syytetyn parlamentin jäsenen

Britanniassa työväenpuolue on hyllyttänyt tutkinnan ajaksi seksuaalisesta häirinnästä syytetyn parlamentin jäsenen, uutisoi BBC

Puolue ei ole kertonut tarkempia tietoja siitä, mistä Hopkinsia on syytetty. BBC:n tietojen mukaan kyseessä olisi tapaus, josta on ensimmäisen kerran raportoitu jo muutama vuosi sitten. Asia käsiteltiin tuolloin puolueen sisällä ja Hopkins sai nuhtelut, BBC kertoo. Samasta tapauksesta on BBC:n tietojen mukaan kuitenkin tehty uusia syytöksiä muutama viikko sitten.

Britanniassa kuohui jo aiemmin tällä viikolla, kun Britannian puolustusministeri Michael Fallon erosi tehtävästään ahdisteluväitteiden takia. Hänen seuraajakseen nimitettiin torstaina Gavi n Williamson.