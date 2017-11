Weinsteinia vastaan esitetty raiskaussyytös on poliisin mukaan uskottava

Yhdysvaltalaista elokuvatuottajavastaan esitetty raiskaussyytös on New Yorkin poliisin mukaan uskottava. Asiasta muun muassa uutisoivan Washington Postin mukaan New Yorkin poliisin edustaja kertoi perjantaina pitävänsä uskottavana syytöstä, jonka mukaan Weinstein raiskasi saman näyttelijän kahdesti vuonna 2010.

– Meillä on todellinen juttu häntä vastaan, sanoi New Yorkin poliisin edustaja Robert Boyce.

Poliisi jatkaa edelleen todisteiden keräämistä mahdollista pidätysmääräystä varten.

Boyce kommentoi asiaa pian sen jälkeen, kun Broadwalk Empire -draamasarjan näyttelijä Paz de la Huerta syytti Weinsteinin raiskanneen hänet kaksi kertaa vuonna 2010 New Yorkissa.

– Pelkäsin häntä, de la Huerta sanoi Vanity Fairin haastattelussa.

– Hän oli kuin sika... ja hän raiskasi minut.

Poliisi on aiemmin vahvistanut tutkivansa de la Huertan syytöksiä muiden jo aiemmin ilmi tulleiden syytösten lisäksi. Poliisilla on jo ainakin kaksi Weinsteinia koskevaa tapausta tutkittavana.

Jo kymmenet naiset ovat syyttäneet Weinsteinia monenlaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Weinstein on kiistänyt kaikki syytökset.

Kokenut syyttäjä tutkimaan raiskaussyytteitä

New Yorkin alueen syyttäjä on alkanut tutkia Weinsteinia koskevia raiskaussyytöksiä, kertoi asianajajatoimisto aiemmin perjantaina. Toimiston tiedotteen mukaan kokenut syyttäjä on nimitetty tehtävään ja yhteistyötä tehdään New Yorkin poliisin kanssa.