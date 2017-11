Netflix katkaisi suhteet ahdistelukohun ryvettämän Spaceyn kanssa

Suoratoistopalveluon ilmoittanut katkaisevansa suhteet seksuaalisesta ahdistelusta syytetynkanssa. Asiasta uutisoivan ABC Newsin mukaan Netflix ei aio enää tuottaa yhtäkään suositun House of Cards -sarjan jaksoa, jossa Spacey on mukana. Netflix ei myöskään aio julkaista Gore-nimistä elokuvaa, jossa Spacey näyttelee pääroolissa. Elokuva on ollut jälkituotannossa.