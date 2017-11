Meksikon presidentti iloitsee uudesta öljyesiintymästä: Suurin löytö maalta 15 vuoteen

Meksikossa on tehty suurin öljy- ja kaasulöytö maalta 15 vuoteen, kertoo presidentti Enrique Pena Nieto. Hänen mukaansa esiintymä sijaitsee alueella, jossa sitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja edullisesti.

Esiintymän arvioidaan olevan noin puolentoista miljardin tynnyrin kokoinen. Öljy-yhtiö Pemexin mukaan esiintymässä saattaa olla öljyä runsaamminkin, jopa puolet uskottua enemmän.

Asiantuntijat suhtautuvat arvioihin varauksella.

– On hyvin aikaista puhua vielä määristä. On tehtävä lisää tutkimuksia, jotta tiedetään, kuinka suuri se on, sanoo energia-alan konsultti Gonzalo Monroy.

Hän korostaa, että tiedot ovat kuitenkin lupaavia Meksikolle ja Pemexille, joka on kärsinyt laskevasta tuotannosta viime vuosina.

Esiintymä sijaitsee Meksikon itärannikolla Veracruzin osavaltiossa.