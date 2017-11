Autopommi tappoi kymmeniä Syyriassa

Syyriassa kymmeniä ihmisiä on saanut surmansa autopommin räjähdettyä maan itäosassa Deir Ezzorin maakunnassa. Teon takana on äärijärjestö Isis, kertoo Syyrian tilannetta seuraava järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Tarkkailujärjestön johtaja Rami Abdel Rahmanin mukaan heti ei ollut tiedossa kuolleiden ja haavoittuneiden tarkkaa lukumäärää. Haavoittuneita on arvioitu olevan kymmeniä. Uhrit olivat muualta maasta sotaa paenneita ihmisiä. Syyrian valtiollinen media julisti perjantaina, että merkittävä Deir Ezzorin maakunnassa sijaitseva samanniminen Deir Ezzorin kaupunki on saatu hallintaan äärijärjestö Isisin kynsistä. Valtauksesta kertoi jo torstaina Syrian Observatory for Human Rights. Isis ehti pitää kolmen vuoden ajan hallussaan valtaosaa Deir Ezzoria ympäröivistä alueista ja piirittää pitkään kaupunginosia, jotka olivat Syyrian hallituksen kontrollissa. Deir Ezzorin kaupungissa uusimpia taisteluita on käyty syyskuusta lähtien. Venäjä on tukenut Syyrian joukkoja liittolaisineen ilmaiskuin. Kaupunki on kärsinyt suuria tuhoja. Pelastakaa Lapset -järjestön Syyrian johtaja Sonia Khushin mukaan alueella käytyjä taisteluita on paennut arviolta 350 000 ihmistä. Khushin mukaan puolet paenneista ovat lapsia. – Tilanne kaupungissa ja sen ympäristössä on ollut karu. Siviilit ovat olleet jumissa taisteluiden välillä ja jäivät usein ristituleen, Khush sanoo.