Yhdysvaltain entisen presidentin George H.W. Bushin mukaan maan nykyinen presidentti Donald Trump on "rehvastelija", jota ajaa eteenpäin "tietynlainen ego". Yhdysvaltain presidenttinä vuodesta 1989 vuoteen 1993 toiminut Bush vanhempi myös äänesti vuoden 2016 presidentinvaaleissa demokraattien ehdokkaana ollutta Hillary Clintonia.

Tiedot käyvät ilmi myöhemmin tässä kuussa julkaistavasta The Last Republicans -kirjasta, jonka katkelmia muun muassa uutistoimisto AFP on saanut käsiinsä.

Kirjan mukaan George W. Bush puolestaan äänesti vaaleissa tyhjää ja sanoi, ettei Trump "tiedä ollenkaan, mitä tarkoittaa olla presidentti".