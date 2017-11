Yön uutiskooste maailmalta: Trump odottaa tapaavansa Putinin

Trump odottaa tapaavansa myös Putinin Aasian-vierailullaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa, että tapaa Aasian-virkamatkansa aikana myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump kertoi asiasta toimittajille Air Force One -lentokoneessa.

CNN:n mukaan Putinin ja Trumpin on määrä tavata Vietnamissa. Presidentit ovat tavanneet toisensa kasvotusten kerran aiemmin.

Trump on aloittanut tänään Aasian-virkamatkansa Japanista. Trump tapaa Tokiossa pääministeri Shinzo Aben, jonka kanssa ohjelmassa on neuvottelujen ohella myös kierros golfia. (Lähde: AFP)

Media: Saudi-Arabiassa pidätetty lukuisia prinssejä ja ex-ministereitä

Saudi-Arabiassa on pidätetty kymmenen prinssiä ja lukuisia entisiä ministereitä, uutistoimisto AFP kertoo saudiomisteisen al-Arabiya-uutiskanavan kertoneen. Asiasta ovat kertoneet uutiskanavalle nimettömät lähteet.

BBC puolestaan kertoo, että mediaraporttien mukaan pidätettyjen joukossa on 11 prinssiä sekä myös neljä nykyistä ministeriä. BBC:n mukaan pidätettyjen nimiä ei ole kerrottu, eikä ole selvää, mistä heitä syytetään.

Raportoidut pidätykset tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun uusi korruption vastainen komitea oli perustettu, BBC kertoo. Komiteaa johtaa kruunuprinssi Mohammed bin Salman. (Lähde: AFP)

Autopommi tappoi kymmeniä Syyriassa

Syyriassa kymmeniä ihmisiä on saanut surmansa autopommin räjähdettyä maan itäosassa Deir Ezzorin maakunnassa eilen Suomen aikaa. Teon takana on äärijärjestö Isis, kertoo Syyrian tilannetta seuraava järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Uhrit olivat muualta maasta sotaa paenneita ihmisiä. Kymmenien kerrotaan myös haavoittuneen iskussa. Kuolleiden ja haavoittuneiden tarkasta määrästä ei toistaiseksi ole tietoa. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain senaattorin Rand Paulin kimppuun hyökättiin

Yhdysvalloissa poliisi on pidättänyt 59-vuotiaan miehen epäiltynä senaattori Rand Paulin kimppuun hyökkäämisestä. Asiasta muun muassa uutisoivan NBC Newsin mukaan poliisi ja senaattorin tiedottaja ovat kertoneet, että Paul loukkaantui lievästi. Republikaanisenaattorin raportoima hyökkäys tapahtui hänen kotonaan Kentuckyssa.

Hyökkäyksen motiivi ei vielä toistaiseksi ole tiedossa. Mediatietojen mukaan epäilty hyökkääjä olisi senaattorin naapuri, mutta poliisi ei ole vahvistanut tietoa, NBC news kertoo. Poliisi on kuitenkin kertonut, että miehet tunsivat toisensa.

Paikallisen poliisin mukaan liittovaltion poliisi FBI osallistuu tapauksen tutkintaan.

Demokraattien kansallisen komitean ex-johtaja harkitsi laittavansa presidenttiehdokkaana olleen Clintonin vaihtoon

Yhdysvalloissa entinen demokraattien kansallisen komitean johtaja Donna Brazile harkitsi vakavasti vaihtavansa demokraattien vuoden 2016 presidenttiehdokkaaksi tuolloin varapresidenttinä toimineen Joe Bidenin. Asia ilmenee Brazilen ensi viikolla julkaistavasta kirjasta, josta katkelmia käsiinsä sai ennakkoon Washington Post.

Brazile harkitsi asiaa sen jälkeen, kun demokraattien ehdokkaana vaaleissa ollut Hillary Clinton viime vuonna kompuroi syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudesta New Yorkissa.

Brazile on pitkäaikainen demokraattien strategisti, joka toimi komitean johdossa viime vuoden presidentinvaalien avainkuukausien aikana. (Lähde: AFP)

Kirja: Vanhemman Bushin mukaan Trump on "rehvastelija"

Yhdysvaltain entisen presidentin George H.W. Bushin mukaan maan nykyinen presidentti Donald Trump on "rehvastelija", jota ajaa eteenpäin "tietynlainen ego". Yhdysvaltain presidenttinä vuodesta 1989 vuoteen 1993 toiminut Bush vanhempi myös äänesti vuoden 2016 presidentinvaaleissa demokraattien ehdokkaana ollutta Hillary Clintonia.

Tiedot käyvät ilmi myöhemmin tässä kuussa julkaistavasta The Last Republicans -kirjasta, jonka katkelmia muun muassa uutistoimisto AFP on saanut käsiinsä.

Kirjan mukaan George W. Bush puolestaan äänesti vaaleissa tyhjää ja sanoi, ettei Trump "tiedä ollenkaan, mitä tarkoittaa olla presidentti". (Lähde: AFP)