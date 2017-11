Saudiprinssi kuoli helikopterionnettomuudessa lähellä Jemenin rajaa

Saudiprinssi Mansour bin Muqrin on kuollut helikopterionnettomuudessa lähellä Jemenin rajaa Saudi-Arabiassa, kertoo Saudi-Arabian valtiollinen televisio.

Uutiskanava Al-Ekhbariya ei kertonut sunnuntaina tapahtuneen onnettomuuden syytä tai sitä, mitä muille helikopterin kyydissä olleille viranomaisille tapahtui.

Prinssi on uutiskanavan mukaan Saudi-Arabian entisen kruununprinssin poika.

Viikonloppuna Saudi-Arabiassa pidätettiin lukuisia prinssejä, liike-elämän johtohahmoja sekä entisiä ja nykyisiä ministereitä. Kruununprinssi Mohammed bin Salmanin vallan arvellaan vahvistuneen pidätyksien myötä. Pidätyksistä päätti korruption vastainen komitea. BBC:n mukaan kruununprinssi johtaa komiteaa.

Hallituslähteiden mukaan pidätettyjen pankkitilit jäädytetään ja kaikesta korruption avulla saadusta omaisuudesta tulee valtion omaisuutta.

Uutistoimisto AFP:n saamien tietojen mukaan turvallisuusjoukot määräsivät lentokentillä yksityiset lentokoneet lentokieltoon, jotta näkyvässä asemassa olevat ihmiset eivät pystyisi lähtemään maasta.

Yksi pidätetyistä on miljardööri, prinssi Alwaleed bin Talal, joka on maailman rikkaimpia ihmisiä.

Lisäksi Saudi-Arabia ilmoitti lauantaina torjuneensa ja tuhonneensa ballistisen ohjuksen maan pääkaupungin Riadin koillispuolella. Valtiollisen television mukaa ohjus laukaistiin Jemenistä. Televisiokanavan mukaan ohjus oli pieni eikä aiheuttanut tuhoja. Ohjus tuhottiin lähellä Riadin kansainvälistä lentokenttää, jonka kerrottiin toimivan normaalisti.

Jemenin huthikapinalliset sanoivat laukaisseensa ohjuksen kohti lentokenttää.

Jemenissä on käynnissä sota Saudi-Arabian tukemien hallinnon joukkojen ja Iranin tukemien huthikapinallisten kesken. Saudijohtoinen liittouma on pommittanut Jemenissä huthikapinallisia keväästä 2015 alkaen. Kapinallisten hallussa on yhä suuri osa maasta.