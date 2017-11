Saudi-Arabia syyttää Irania Jemenistä laukaistusta ohjuksesta

Saudi-Arabia syyttää Irania ohjuksesta, joka laukaistiin lauantaina Jemenistä Saudi-Arabian puolelle.

Jemenin huthikapinalliset sanoivat laukaisseensa ohjuksen kohti Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin kansainvälistä lentokenttää. Saudi-Arabian ohjustorjunta tuhosi ohjuksen. Saudi-Arabia on syyttänyt Irania huthikapinallisten tukemisesta.

Saudijohtoinen liittouma on pommittanut Jemenin huthikapinallisia yli kaksi vuotta. Liittouma tukee Jemenin hallitusta.

Vaikka konflikti on jatkunut jo pitkään, lauantainen ohjusisku oli tiettävästi ensimmäinen, jonka kohteena oli siviilialue Riadissa. Se lisää pelkoja siitä, että taistelut voisivat levitä Jemenin ulkopuolelle.

– Koalitiojoukkojen johto pitää tätä Iranin hallinnon osalta räikeänä sotilaallisena aggressiona, joka voi olla verrattavissa sotatoimiin, Saudi-Arabian valtiollinen uutistoimisto SPA sanoi.

– Emme salli minkäänlaista kansallisen turvallisuutemme loukkausta, täydensi Saudi-Arabian ulkoministeri Adel al-Jubeir hieman myöhemmin.

Iran: Vastaus sotarikoksiin

Iran on torjunut Saudi-Arabian syytökset ja pitää niitä vastuuttomina ja provokatiivisina. Iranin ulkoministeriön tiedottajan Bahram Ghassemin mukaan ohjusisku oli huthikapinallisten vastaus Saudi-Arabian vihamieliseen toimintaan, eikä sillä ole mitään tekemistä Iranin kanssa.

– Ohjus oli vastaus sotarikoksiin ja saudien vuosia jatkuneisiin hyökkäyksiin, Ghassemi sanoi.

Iskun vuoksi Saudi-Arabia on sulkenut toistaiseksi kaikki rajat Jemeniin. Se kuitenkin vakuuttaa, että avustustyöntekijät pääsevät liikkumaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että Jemenissä liki 9 000 ihmistä on kuollut ja liki 50 000 haavoittunut yli kaksi vuotta jatkuneen konfliktin aikana. Maassa on myös käynnissä yksi maailman pahimmista nälkäkatastrofeista.