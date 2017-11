Puerto Ricon asukasluvun odotetaan laskevan Maria-hurrikaanin takia

Puerto Ricon asukasluvun odotetaan laskevan 14 prosenttia 2,9 miljoonaan asukkaaseen vuoteen 2019 mennessä Maria-hurrikaanin takia. Newyorkilaisen Puerto Ricoa tutkivan keskuksen julkaiseman raportin mukaan 114 000–213 000 Puerto Ricon asukasta muuttaa vuosittain muualle Maria-hurrikaanin takia.

Raportin tekijöihin kuuluvien Edwin Melendezin ja Jennifer Hinojosan mukaan Mariaa edeltävänä vuosikymmenenä nettomuutto Puerto Ricosta Manner-Yhdysvaltoihin oli noin puoli miljoonaa, mikä oli noin kymmenen prosenttia saaren väestöstä. Nyt Puerto Rico menettää asukkaitaan lähes saman verran parissa vuodessa.

Lukuisia taloudellisia seurauksia

Iso osa saarelta lähteneistä on suunnannut Floridaan ja New Yorkiin, joissa kummassakin asui ennestään noin miljoona puertoricolaista. Kaikkiaan Manner-Yhdysvalloissa on noin viisi miljoonaa puertoricolaista, kun tällä hetkellä Puerto Ricon saaren väkiluku on noin 3,4 miljoonaa.

Asiantuntijoiden mukaan saarelta poismuutto on yksi suurimpia esteitä saaren palautumisessa ennalleen hurrikaanin jälkeen. Antropologi Jorge Duany Floridan kansainvälisestä yliopistosta sanoo, että asukasluvun laskemisella on lukuisia taloudellisia jälkiseurauksia.

Syyskuussa Puerto Ricoa runnonut Maria-hurrikaani jätti jälkeensä suurta tuhoa. Hurrikaani muun muassa katkaisi sähköt lähes koko saarelta. Tällä hetkellä vain reilulla 40 prosentilla saaren sähköasiakkaista on sähköt. Lisäksi esimerkiksi noin 2 600 ihmistä asuu edelleen hätämajoituksissa hurrikaanin jäljiltä.

Tähän mennessä jo kymmeniätuhansia on lähtenyt saarelta Manner-Yhdysvaltoihin.