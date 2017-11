Tukholman keskustassa palaa kerrostalo – kaksi sairaalaan savun vuoksi

Tukholmassa kaksi ihmistä on viety sairaalaan kerrostalon tulipalon takia. Poliisin mukaan sairaalaan viedyt henkilöt olivat hengittäneet savua. Paikalta on myös evakuoitu neljä ihmistä.

Poliisin mukaan ilmiliekeissä olevassa kerrostalossa asuu yhteensä kuusi ihmistä, jotka on evakuoitu, kertoo Expressen. Jakobsbergsgatanilla lähellä Stureplania sijaitsevassa kerrostalossa on toimistotiloja ja yhdeksän asuinhuoneistoa. Expressenin mukaan kerrostalossa on ollut rakennustyömaa.

Tukholman keskustassa palavaa kerrostaloa on sammuttamassa kymmeniä palomiehiä, mutta paloa ei ole saatu vieläkään hallintaan, kertoo Tony Frank Tukholman pelastuslaitokselta.

– Paikalla on 60–70 palomiestä ainakin kahdeksalta eri paloasemalta. On olemassa riski, että palo leviää koko kortteliin, mutta yritämme rajoittaa paloa siten, että se ei pääse viereiseen kortteliin, kertoi Christer Wahlström Tukholman pelastuslaitokselta varhain aamulla.

Sammutustöiden arvioidaan kestävän koko aamupäivän. Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n toimittajan mukaan kerrostalon kaikkien kerrosten ikkunoista iskee liekkejä.

Pelastuslaitos sai automaattisen palohälytyksen Jakobsbergsgatanilta kuudelta aamulla Suomen aikaa.

Poliisi kehottaa ihmisiä pysymään poissa Stureplanin ja Jakobsbergsgatanin väliseltä alueelta. Paloalue on myös eristetty.